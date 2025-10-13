Суд встал на сторону автомобилистов при нарушении предписания дорожного знака: вот в чем ключевая деталь

Российские суды должны проверять законность установки знаков дорожного движения перед тем, как наказывать водителей. Теперь одной лишь фиксации нарушения автомобилистом будет недостаточно, судьи должны убедиться, что знак действительно внесен в проект организации дорожного движения (ПОДД). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
К таким выводам Верховный суд пришел рассматривая дело водителя из Красноярского края Бориса Гереги, которого на год лишили прав за повторный выезд на встречную полосу под знаком «Обгон запрещен». Дойдя до ВС мужчина доказал, что этого знака в ПОДД не было. В итоге суд отменил решение и отправил дело на пересмотр.
По словам экспертов, подобные истории действительно встречаются, и позиция Верховного суда поможет в будущем защитит водителей.
С другой же стороны, специалисты по безопасности движения напоминают, что согласно ПДД, водители обязаны соблюдать требования всех установленных знаков. Ведь устанавливают их на действительно опасных участках дорог.
Ранее зампред транспортного комитета Госдумы Павел Федяев сообщил, что в 2026 году в РФ появятся новые дорожные знаки. Это знаки — «Стоп-линия», «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и табличка «Глухие пешеходы» (8.15.1).
Также сообщается, что с 2026 года парковочные места вдоль дорог станут уже: их ширина сократится с 2,5 до 2,25 метров при неизменной длине в 6,5 метров. Это означает сужение на 25 сантиметров для каждого машиноместа.