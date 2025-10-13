Суд встал на сторону автомобилистов при нарушении предписания дорожного знака: вот в чем ключевая деталь

К таким выводам Верховный суд пришел рассматривая дело водителя из Красноярского края Бориса Гереги, которого на год лишили прав за повторный выезд на встречную полосу под знаком «Обгон запрещен». Дойдя до ВС мужчина доказал, что этого знака в ПОДД не было. В итоге суд отменил решение и отправил дело на пересмотр.