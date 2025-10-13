Студентов, которые съели белку в новосибирском общежитии, отчислили из вуза

Новосибирский вуз наказал троих студентов, которые якобы съели белку в общежитии. По данным Telegram-канала «Анонимный Новосибирск», двоих из них отчислили из университета, еще один понес дисциплинарное наказание.
По словам представителя общежития, на которого ссылается канал, активное участие в готовке убитой белки принимал лишь один студент, двое других за этим наблюдали. Произошло все в августе.
Стоит отметить, что подтверждения тому, что молодые люди действительно съели белку, нет.
«КП-Новосибирск» обратилась за комментарием в вуз. Ответ университета будет опубликован позднее.