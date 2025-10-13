Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре отопительный сезон охватил 93% жилого фонда

Самару продолжают подключать к отоплению.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местным жителям рассказали, как продвигается подключение жилого фонда к отоплению. Подробности представили в городской администрации.

— В понедельник, 13 октября, показатель подключения жилого фонда к теплу достиг 93%. Подключены к отоплению: 223 школы, 295 объектов здравоохранения, 225 детских садов, 151 учреждение спорта, культуры и образования, — отметили в сообщении.

Чтобы узнать точную дату подачи теплоносителя в многоквартирный дом, обратитесь на сайты управляющей компании или ТСЖ. Эту информацию также можно найти по телефонам, которые размещены на сайте администрации города Самары.