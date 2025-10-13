«Земля прошла точку невозврата»: что будет дальше

Мир оказался на пороге «новой реальности», достигнув первого из ряда климатических порогов, за которыми изменения становятся необратимыми. Ученые говорят, что Земля пришла точку невозврата. Группа международных ученых в своем новом докладе предупреждает о начале процесса гибели тепловодных коралловых рифов, который может привести к катастрофическим последствиям для планеты, если срочные меры не будут приняты незамедлительно. Об этом пишет издание Guardian.