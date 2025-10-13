Должник по алиментам из РТ пытался сбежать из здания суда

В Бугульме злостный неплательщик алиментов несколько лет скрывался от ответственности у родственников, а когда был задержан, попытался сбежать прямо из здания суда, где оглашали решение. Об этом случае рассказали в пресс-службе судебных приставов республики.
Задолженность по алиментам составила 284 тысячи рублей. Было установлено, что он скрывался у бабушки, где он и был задержан. Кроме того приставы арестовали его автомобиль, который будет оценён и продан на торгах для погашения долга.
За постоянное уклонение от алиментных выплат мужчину привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. Суд назначил ему 10 суток ареста. После оглашения решения он попытался сбежать из здания суда, но был задержан на месте.
В настоящее время он отбывает наказание, и, если ситуация не изменится, ему может грозить уголовная ответственность.