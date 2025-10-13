Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Должник по алиментам из РТ пытался сбежать из здания суда

За несколько лет он задолжал 284 тысячи.

Источник: РИА "Новости"

В Бугульме злостный неплательщик алиментов несколько лет скрывался от ответственности у родственников, а когда был задержан, попытался сбежать прямо из здания суда, где оглашали решение. Об этом случае рассказали в пресс-службе судебных приставов республики.

Задолженность по алиментам составила 284 тысячи рублей. Было установлено, что он скрывался у бабушки, где он и был задержан. Кроме того приставы арестовали его автомобиль, который будет оценён и продан на торгах для погашения долга.

За постоянное уклонение от алиментных выплат мужчину привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. Суд назначил ему 10 суток ареста. После оглашения решения он попытался сбежать из здания суда, но был задержан на месте.

В настоящее время он отбывает наказание, и, если ситуация не изменится, ему может грозить уголовная ответственность.