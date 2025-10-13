Неделя будет тёплой: синоптики рассказали о погоде в Узбекистане

В остальной части республики будет преобладать ясная погода с температурным фоном выше климатической нормы. Ночные температуры по большей части территории будут держаться в пределах 10−13°, местами до 15°. Днём столбики термометров покажут 25−28°, а на юге ожидается даже до 30−33° тепла.
В северных и пустынных зонах в период
Погода в Ташкенте
В Ташкенте всю неделю сохранится небольшая и переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с. Температура ночью будет в пределах 10−13°, днём — 25−28°.