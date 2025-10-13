Ричмонд
Неделя будет тёплой: синоптики рассказали о погоде в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 13 октября). На предстоящей рабочей неделе жителей Узбекистана продолжит радовать по-настоящему тёплая погода. По данным Узгидромета, существенных осадков не прогнозируется — исключение составят лишь отдельные северные районы страны, где 14 октября возможны кратковременные дожди.

Источник: Vaib.Uz

В остальной части республики будет преобладать ясная погода с температурным фоном выше климатической нормы. Ночные температуры по большей части территории будут держаться в пределах 10−13°, местами до 15°. Днём столбики термометров покажут 25−28°, а на юге ожидается даже до 30−33° тепла.

В северных и пустынных зонах в период 13—14 октября местами возможен усиленный ветер с порывами до 13−18 м/с, в отдельных районах не исключается пыльный поземок.

Погода в Ташкенте

В Ташкенте всю неделю сохранится небольшая и переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с. Температура ночью будет в пределах 10−13°, днём — 25−28°.