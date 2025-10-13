Сгорели заживо: ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП

Сегодня утром, 13 октября, на 1343-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись Daewoo Nexia, за рулем которой была 25-летняя девушка, и встречный грузовик Scania.
Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, от сильного удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет и загорелся. В результате аварии водитель «Нексии» и двое ее пассажиров скончались на месте до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранителей Владимир Севастьянов лично выехал на место ДТП.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.