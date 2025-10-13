В Ростове-на-Дону ищут 15-летнюю девушку, пропавшую 9 октября

В Ростове-на-Дону ищут 15 летнюю Анастасию Каунову, пропавшую 9 октября. Девочка ушла из дома и с тех пор не выходит на связь. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, ее местонахождение до сих пор не установлено.