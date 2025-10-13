Ричмонд
В Ростове-на-Дону ищут 15-летнюю девушку, пропавшую 9 октября

В Ростове пропала школьница, ее ищут уже несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ищут 15 летнюю Анастасию Каунову, пропавшую 9 октября. Девочка ушла из дома и с тех пор не выходит на связь. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, ее местонахождение до сих пор не установлено.

— Она невысокого роста, худощавого телосложения, с темными волосами. На момент исчезновения была одета в черные ботинки на платформе, черную футболку с крестами и надписями, джинсы серого цвета. При себе имела мобильный телефон марки Samsung A16, — добавили в ведомстве.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в Отдел полиции № 5 по телефону: 249−10−50 или по номеру 102.