Впервые в истории: узбекские футбольные эксперты получили должности в ФИФА

Первый вице-президент ассоциации Равшан Ирматов решением Совета FIFA с 2025 по 2029 год назначен заместителем председателя Комитета по технологиям, инновациям и цифровой трансформации в футболе — одной из важнейших структур по развитию этого вида спорта посредством современных технологий.