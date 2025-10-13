Впервые в истории: узбекские футбольные эксперты получили должности в ФИФА

Ответственные посты в ключевых комитетах FIFA заняли Равшан Ирматов, Аваз Максумов и Юлия Панина.
АФУ активно сотрудничает с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) и участвует в крупных проектах. В 2024 году республика впервые приняла ЧМ по футзалу, в 2027 планирует проведение Молодежного чемпионата мира.
Первый вице-президент ассоциации Равшан Ирматов решением Совета FIFA с 2025 по 2029 год назначен заместителем председателя Комитета по технологиям, инновациям и цифровой трансформации в футболе — одной из важнейших структур по развитию этого вида спорта посредством современных технологий.
В зоне ответственности Комитета — внедрение и развитие технологических решений в футболе, включая системы VAR, фиксацию взятия ворот, полуавтоматическое определение офсайда, цифровой мониторинг и использование ИИ. Его возглавляет директор департамента футбольных технологий FIFA Йоханнес Хольцмюллер.
Генсек АФУ Аваз Максумов вошел в Комитет FIFA по пляжному футболу, а руководитель отдела женского футбола Юлия Панина — в Комитет по соревнованиям среди женских национальных сборных.