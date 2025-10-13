В Омской области завершился пожароопасный сезон

В Омской области официально завершился пожароопасный сезон. По данным региональных лесхозов, основной причиной лесных пожаров в этом году было распространение огня с земель других категорий. Благодаря оперативной и слаженной работе лесных служб практически все возгорания удалось потушить в день их обнаружения, что позволило предотвратить угрозу перехода огня на населённые пункты и хозяйственные объекты региона.
Борьба с лесными пожарами в Омской области включала как тушение возгораний, так и профилактические меры с использованием современной техники. Оборудование было приобретено в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который реализовывался с 2019 по 2024 год.
Несмотря на завершение текущего сезона, лесничества уже готовятся к пожароопасному периоду 2026 года. На сегодняшний день построено 4 017 км новых минерализованных полос и расчищено 8 250 км действующих противопожарных барьеров.