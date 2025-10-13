В Омской области завершился пожароопасный сезон

В Омской области официально завершился пожароопасный сезон. По данным региональных лесхозов, основной причиной лесных пожаров в этом году было распространение огня с земель других категорий. Благодаря оперативной и слаженной работе лесных служб практически все возгорания удалось потушить в день их обнаружения, что позволило предотвратить угрозу перехода огня на населённые пункты и хозяйственные объекты региона.