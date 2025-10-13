МИД заявил про новые безвизовые страны для белорусов

В Министерстве иностранных дел сказали, что белорусам будет доступно больше безвизовых стран, пишет БелТА.
Как рассказал первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, МИД работает над расширением для граждан Беларуси перечня безвизовых стран.
В частности, на открытии запуска чартеров «Белавиа» во Вьетнам, с которым с 30 января 2025 года у Беларуси действует взаимный безвизовый режим, первый замглавы МИДа сказал и о новых направлениях.
— МИД продолжит работу по установлению безвизовых отношений для белорусских граждан со странами региона, — пояснил Лукашевич.
Например, 17 июля было подписано межправительственное соглашение между Беларусью и Лаосом об отмене виз для владельцев национальных паспортов.
— Надеемся, в ближайшее время это соглашение вступит в силу, — заметил Лукашевич.
Еще первый замглавы внешнеполитического ведомства рассказал, что по этому же вопросу МИД работает и с Мьянмой, Таиландом, Филиппинами и рядом других государств.
— В фокусе и другие направления, — заключил он.
Тем временем ЕС ввело систему регистрации для въезда иностранцев, что касается и белорусов.
Еще ЕС перестанет ставить штампы при въезде и выезде в паспорта белорусов.
