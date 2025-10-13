В небе над Омском можно разглядеть «лимонную» комету

Жители Омска смогут наблюдать редчайшее астрономическое явление — яркую комету C/2025 A6 (Lemmon). Она видима с Земли раз в 1350 лет. Из-за своей яркости ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. Подробности рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко.
«Сейчас яркость кометы в три раза выше прогнозируемой, и мы надеемся, что этот рост продолжится. В конце октября она засияет на нашем небе, особенно за чертой города», — отметил Владимир Крупко.
Сейчас небесное тело находится на расстоянии 100 миллионов километров от Земли, а его свет достигает нашей планеты за 6 минут. К 21 октября комета приблизится к Земле на расстояние 89 миллионов километров. Учитывая, что ее период обращения вокруг Солнца составляет около 1350 лет, это событие действительно уникально.
На данный момент комета располагается в районе созвездия Большой Медведицы, но вскоре переместится в соседнее созвездие Волопаса. Именно там ее яркость значительно увеличится, что позволит увидеть ее в омском небе без использования специальных оптических устройств.
