Shot: Хазанов продал пять квартир и домов в России на 700 миллионов рублей

Народный артист России Геннадий Хазанов продал почти всю свою недвижимость в стране за 700 миллионов рублей. Об этом сообщил Shot.

Отмечается, что 79-летний артист избавился от пяти объектов недвижимости в Москве и Подмосковье. В их числе были квартиры на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича, а также дом с участком в селе Дубки и жилье в поселке Сосны.

После продаж у Хазанова осталась только небольшая квартира площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской в районе Замоскворечье. Ее стоимость оценивается примерно в 21 миллион рублей.

При этом у артиста продолжают действовать индивидуальное предпринимательство и компания «Гидроресурс», занимающаяся производством гидравлического оборудования. Кроме того, Хазанов по-прежнему занимает должность художественного руководителя Московского театра эстрады, передает Telegram-канал.

Ранее Хазанову назначили штраф в размере полутора тысяч рублей. Уточняется, что взыскание артист получил за неоформленные трудовые отношения, поскольку Хазанов принял на работу в своем театре пятерых разнорабочих, не заключив с ними официальные договоры.