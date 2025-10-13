Call-центры научились обходить маркировку звонков: теперь россиянам названивают без оповещения спама

Некоторые call-центры научились обходить закон по маркировке звонков от компаний. Теперь россиянам названивают без оповещения спама. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники.
Известно, что правило по маркировке телефонных вызовов начало действовать с 1 сентября текущего года. Однако не все компании добросовестно выполняют его.
Так, по данным газеты, по стране гражданам стали поступать звонки с неопознанного номера. Как только человек отвечает на звонок, он сразу понимает, что его беспокоят ради соцопроса. Эту хитрую уловку подтвердили газете директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин, поскольку им также звонили с неизвестных номеров.
«Во всех случаях вызовы осуществлялись от лица ВЦИОМа с мобильных номеров, на которых отсутствовал идентификатор компании, которая совершала звонок, рассказали абоненты», — говорится в материале.
Издание предполагает, что call-центры используют в этих целях своих сотрудников, требуя от них звонить людям с личных номеров.
Ранее KP.RU писал, что закон по маркировке звонков осложнило работу российских банков. Теперь финансовые учреждения страны не могут дозвониться до трети клиентов из-за борьбы с мошенниками и спамом.