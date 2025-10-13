Call-центры научились обходить маркировку звонков: теперь россиянам названивают без оповещения спама

Так, по данным газеты, по стране гражданам стали поступать звонки с неопознанного номера. Как только человек отвечает на звонок, он сразу понимает, что его беспокоят ради соцопроса. Эту хитрую уловку подтвердили газете директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин, поскольку им также звонили с неизвестных номеров.