Ученые из США назвали овощи, которые спасают организм от воздействия сахара

Исследователи считают, что бактерии в кишечнике можно заставить сжигать фруктозу на ранней стадии.

Источник: Аргументы и факты

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине выяснили, какие овощи могут снижать вредное воздействие сахара на организм за счет естественной клетчатки — инулина, пишет New York Post.

Они обнаружили, что лук, чеснок и артишоки могут изменять бактерии, которые живут в кишечнике, за счет чего фруктоза не попадет в печень.

«Мы обнаружили, что потребление типа пищевых волокон под названием инулин изменяет бактерии в кишечнике, предотвращая потребление вредной фруктозы», — заявил ведущий исследователь Чолсун Джанг.

Чанг и его команда обнаружили, что бактерии в тонком кишечнике могут метаболизировать фруктозу до того, как она достигнет печени. Но без достаточного количества клетчатки фруктоза перегружает печень и провоцирует накопление жира. При помощи же инулина микробы начинают сжигать сахар на ранней стадии.

«Идентифицируя конкретные кишечные бактерии и метаболические пути, наши результаты могут помочь в разработке персонализированных стратегий питания», — подчеркнул Джанг.

Ранее британские ученые назвали самый опасный продукт для здоровья десен.