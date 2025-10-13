Из-за непогоды перекрыли участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк

Сегодня утром, 13 октября, в Архангельском и Белорецком районах Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок дороги. Об этом рассказали пресс-служба Госавтоинспекции и МЧС республики, а также Госкомитета региона по ЧС.
С 07:00 из-за сильного снега, ветра, гололеда и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 222 километр.
Ограничения ориентировочно продлятся несколько часов — до 14:00.
— Будьте предельно аккуратны и бдительны за рулем. При ухудшении видимости из-за тумана включите противотуманные фары. Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не забывайте ремни безопасности. В экстренной ситуации звоните по номеру 112, — порекомендовали в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.