На авиарейс «Махачкала — Петербург» попали не все пассажиры

В Петербург из Махачкалы авиарейс отправился с задержкой и без части пассажиров. Представители перевозчика «Россия» дважды меняли списки тех, кто полетит в Северную столицу, передает 78.ru.
Инцидент произошел 12 октября, пассажирам сообщили о том, что билетов на всех нет. При этом авиакомпания пообещала организовать перелет на следующий день. По информации источника, не попавшим вовремя в Петербург выдали гречку с сосисками, некоторые поселились на ночь в гостиницу при воздушной гавани.
Причины случившегося уточняются.