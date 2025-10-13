На авиарейс «Махачкала — Петербург» попали не все пассажиры

Инцидент произошел 12 октября, пассажирам сообщили о том, что билетов на всех нет. При этом авиакомпания пообещала организовать перелет на следующий день. По информации источника, не попавшим вовремя в Петербург выдали гречку с сосисками, некоторые поселились на ночь в гостиницу при воздушной гавани.