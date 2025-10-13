Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма рассказала о развитии кардиохирургии в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: freepik

По ее словам, кардиохирургическая служба Казахстана входит в список 30 лучших стран.

Ведущая казахстанская кардиохирургическая клиника в Центрально-Азиатском регионе имеет международную сертификацию по программам «Хроническая сердечная недостаточность» и «Имплантация искусственного левого желудочка», что позволило открыть двери центра для иностранных пациентов. В его стенах проведены 86 трансплантаций сердца, имплантировано 460 устройств длительной механической поддержки кровообращения — искусственного левого желудочка сердца, 17 трансплантаций легких и 3 имплантации полностью искусственного сердца с дальнейшим выполнением трансплантации сердца.

сказала Альназарова

Министр отметила, что за 10 лет в стране отмечается рост интервенционных вмешательств в три раза. Действуют 42 центра чрескожных коронарных вмешательств и 89 ангиографических установок.

С 2012 года в Казахстане количество операций на открытом сердце увеличилось в два раза. Развитие службы кардиохирургии позволило за 15 лет снизить смертность от болезней системы кровообращения в три раза.

добавила глава Минздрава