Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане

По ее словам, кардиохирургическая служба Казахстана входит в список 30 лучших стран.
Ведущая казахстанская кардиохирургическая клиника в Центрально-Азиатском регионе имеет международную сертификацию по программам «Хроническая сердечная недостаточность» и «Имплантация искусственного левого желудочка», что позволило открыть двери центра для иностранных пациентов. В его стенах проведены 86 трансплантаций сердца, имплантировано 460 устройств длительной механической поддержки кровообращения — искусственного левого желудочка сердца, 17 трансплантаций легких и 3 имплантации полностью искусственного сердца с дальнейшим выполнением трансплантации сердца.
Министр отметила, что за 10 лет в стране отмечается рост интервенционных вмешательств в три раза. Действуют 42 центра чрескожных коронарных вмешательств и 89 ангиографических установок.
С 2012 года в Казахстане количество операций на открытом сердце увеличилось в два раза. Развитие службы кардиохирургии позволило за 15 лет снизить смертность от болезней системы кровообращения в три раза.