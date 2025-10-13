Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске коммунальщики борются со снегом

На сегодняшний день с городских улиц уже вывезено почти 300 кубометров снега.

Первый серьезный снегопад этой осени накрыл город с пятницы. Дорожные службы оперативно перешли на зимний режим работы, расчищая улицы и тротуары для омичей. Об этом сообщает мэр Омска Сергей Шелест.

В выходные техника вышла на все основные магистрали. Особое внимание уделили безопасности пешеходов — расчистили тротуары на улицах Шаронова, Крупской, 60 лет Победы и других оживленных улицах, а также остановки общественного транспорта.

На сегодняшний день с городских улиц уже вывезено почти 300 кубометров снега. В уборке задействовано более 200 единиц специализированной техники и 238 рабочих, которые продолжают работать в усиленном режиме.