В Омске коммунальщики борются со снегом

Первый серьезный снегопад этой осени накрыл город с пятницы. Дорожные службы оперативно перешли на зимний режим работы, расчищая улицы и тротуары для омичей. Об этом сообщает мэр Омска Сергей Шелест.
В выходные техника вышла на все основные магистрали. Особое внимание уделили безопасности пешеходов — расчистили тротуары на улицах Шаронова, Крупской, 60 лет Победы и других оживленных улицах, а также остановки общественного транспорта.
На сегодняшний день с городских улиц уже вывезено почти 300 кубометров снега. В уборке задействовано более 200 единиц специализированной техники и 238 рабочих, которые продолжают работать в усиленном режиме.