Выяснилось, что Геннадий Хазанов продал почти всю недвижимость в РФ на ₽706 млн

По данным источника, в число проданных объектов вошли просторная квартира площадью 246 квадратных метров на Малой Молчановке, реализованная примерно за 237 миллионов рублей, апартаменты в 255 квадратных метров на Спиридоновке стоимостью около 232 миллионов, трёхэтажный дом с постройками и участком в селе Дубки, проданный примерно за 112 миллионов, квартира на улице Серафимовича за 102 миллиона, а также жильё с кладовой в посёлке Сосны, оценённое примерно в 23 миллиона рублей.