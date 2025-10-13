Выяснилось, что Геннадий Хазанов продал почти всю недвижимость в РФ на ₽706 млн

Народный артист России Геннадий Хазанов практически полностью избавился от принадлежащего ему жилья в стране, реализовав пять объектов недвижимости на сумму около одного миллиарда рублей (706 млн рублей). Как сообщает SHOT, 79-летний артист продал квартиры и дома в Москве и Подмосковье, оставив за собой лишь небольшую однокомнатную квартиру на Люсиновской улице площадью 39 квадратных метров, оценённую примерно в 21 миллион рублей.
По данным источника, в число проданных объектов вошли просторная квартира площадью 246 квадратных метров на Малой Молчановке, реализованная примерно за 237 миллионов рублей, апартаменты в 255 квадратных метров на Спиридоновке стоимостью около 232 миллионов, трёхэтажный дом с постройками и участком в селе Дубки, проданный примерно за 112 миллионов, квартира на улице Серафимовича за 102 миллиона, а также жильё с кладовой в посёлке Сосны, оценённое примерно в 23 миллиона рублей.
Несмотря на почти полное отсутствие недвижимости в России, у Геннадия Викторовича остаются два действующих бизнеса. Он продолжает вести индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере искусства и является совладельцем компании «Гидроресурс», занимающейся производством гидравлического и пневматического оборудования. Артисту принадлежит 41 процент долей в предприятии, однако организация не подавала налоговую отчётность уже восемь лет.
Кроме того, Хазанов продолжает занимать должность художественного руководителя Московского театра эстрады, сохраняя активное участие в культурной жизни страны.
Ранее издание SHOT сообщало, что в адрес артиста звучали претензии со стороны ряда общественников, утверждавших, что он является обладателем израильского гражданства и проводит значительную часть времени в своём доме в Латвии. Сам актёр тогда заявил, что не покидал Россию после начала специальной военной операции и по-прежнему выступает на отечественных сценах, не считая себя эмигрантом.
Читайте также: Стало известно, сколько потратила на отдых жена известного юмориста.