Собянин рассказал о ярких проектах участников конкурса «Новатор Москвы»

За шесть лет городской конкурс «Новатор Москвы» стал важным инструментом для поддержки технологического предпринимательства в столице, об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Мероприятие открыто для молодых талантов в возрасте от 14 лет. Участвовать могут как отдельные изобретатели, так и команды до пяти человек. Ключевое требование — наличие инновационного или R&D-проекта, способствующего развитию экономики и модернизации городской инфраструктуры.
С 2020 года конкурс привлек более 16 200 ученых, изобретателей и предпринимателей. В финал вышли 210 проектов, разделивших призовой фонд свыше 120 миллионов рублей. Многие победители и участники конкурса уже нашли клиентов для своих решений и успешно внедрили их в экономику не только Москвы, но и других регионов России и за рубежом. Общий объем привлеченных инвестиций составил более 1,4 миллиарда рублей.
Проект «Квадросим», ставший финалистом в прошлом году, представляет собой образовательную платформу для специалистов в области беспилотной авиации. Команда увеличила оборот проекта в 15 раз, и в 2023 году выручка стартапа превысила 115 миллионов рублей.
Проект «Внутритрубные сепараторы» компании «Аэрогаз», победивший в 2022 году, специализируется на технологиях разделения фаз природного газа. В 2024 году выручка проекта составила 336,6 миллиона рублей, а география заказчиков расширилась до ведущих нефтегазовых компаний. Благодаря аккредитации в национальной нефтегазовой компании ОАЭ, «Аэрогаз» начал сотрудничество с предприятиями Персидского залива, Катара и Египта.
Проект ELVIS V, победивший в 2023 году, является первым российским нейроимплантом для восстановления зрения. Технология, находящаяся на финальной стадии доклинических испытаний, привлекла 305 миллионов рублей инвестиций от венчурного фонда «Восход».
Проект BimAR, цифровой двойник конструкционных элементов зданий, сооружений и механизмов, стал победителем конкурса в 2022 году. Благодаря победе, проект привлек более 120 миллионов инвестиций, доработал продукт и вышел на международный рынок. В 2024 году выручка составила более 60 миллионов рублей. Сегодня система используется на 164 предприятиях в России и Китае, а ее доля на рынке строительных металлоконструкций достигла 5%.
Проект компании «ГК Биомикрогели» — инновационные и экологичные моющие средства и косметические продукты WONDER LAB — в 2021 году получил награду в номинации «Лидеры инноваций» в категории «Экология и охрана окружающей среды». В 2024 году проект привлек 400 миллионов рублей инвестиций на расширение производства и выход на зарубежные рынки. Выручка в 2024 году составила 1,5 миллиарда рублей.
Платформа «Новатор Москвы» демонстрирует свою универсальность и эффективность в поддержке технологических проектов в самых разных отраслях. Успешные примеры можно найти в таких сферах, как образовательные технологии, нефтегазовый сектор и медицинские инновации, заключил Сергей Собянин.