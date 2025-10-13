Собянин рассказал о ярких проектах участников конкурса «Новатор Москвы»

С 2020 года конкурс привлек более 16 200 ученых, изобретателей и предпринимателей. В финал вышли 210 проектов, разделивших призовой фонд свыше 120 миллионов рублей. Многие победители и участники конкурса уже нашли клиентов для своих решений и успешно внедрили их в экономику не только Москвы, но и других регионов России и за рубежом. Общий объем привлеченных инвестиций составил более 1,4 миллиарда рублей.