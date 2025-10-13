ГАИ задержала в Уфе три десятка нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали более трех десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в нескольких из которых пострадали пять человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 560 нарушений правил дорожного движения.
— Задержаны 34 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
