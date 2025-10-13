На Кубани стартовал прием заявок на участие в программе «Земский тренер». Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Программа нацелена на то, чтобы привлечь спортивные кадры в города и станицы с населением до 100 тысяч человек. Тренерам, которые придут работать в спортивные учреждения из утвержденного перечня, единовременно выплатят по 1 миллиону рублей.
Вакансии есть в 27 городах и районах. Получив выплату, сотрудник должен отработать по договору не менее пяти лет.
«Сегодня одна из наших приоритетных задач — по поручению президента развивать детско-юношеский, массовый спорт. И для этого, конечно, нужны квалифицированные кадры, которые будут способны вывести достижения региона на качественно новый уровень», — отметил Вениамин Кондратьев.
Заявки будут принимать до 10 ноября. Условия участия опубликованы на сайте регионального министерства физической культуры и спорта.
Кроме программы «Земский тренер», в Краснодарском крае реализуются меры поддержки «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский работник культуры».