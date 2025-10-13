Ричмонд
ТАСС: долги Трескунова* превысили 90 тысяч рублей

Иноагент Трескунов* отказывается оплачивать штрафы, выставленные государством.

Источник: Комсомольская правда

Актер Семен Трескунов* покинул страну после начала специальной военной операции. По данным ТАСС, правоохранительные органы сообщили, что у него в России имеются неоплаченные штрафы за несоблюдение законодательства об иноагентах.

«Долги Трескунова* превышают 90 тыс. рублей. Они связаны с неуплатой в срок штрафов за нарушение закона о порядке деятельности иностранных агентов», — говорится в статье издания со ссылкой на свои источники.

Кроме того, как подчеркнул представитель правоохранительных органов, в связи с систематическим нарушением законодательства в отношении Трескунова* возможно возбуждение уголовного дела по статье об уклонении от выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. В отношении Трескунова* открыты два исполнительных производства.

Ранее KP.RU сообщил, что Семен Трескунов* пытается избежать оплаты штрафов. Отмечается, что бывший российский актер в судебном порядке обжалует выставление взысканий, последний раз он подал в суд в конце сентября 2025 года.

*— физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.