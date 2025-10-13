Плановые отключения света на неделе затронут девять районов Воронежской области

Пятница, 17 октября: Отключения одновременно затронут несколько районов. В Воробьевском районе вновь будет отключен свет в Верхнем Быке (с 13:00 до 17:00), а также в ряде других сел. Работы пройдут в Ольховатском, Петропавловском, Подгоренском, Репьевском, Терновском и Хохольском районах.