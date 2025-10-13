Плановые отключения света на неделе затронут девять районов Воронежской области

На предстоящей неделе, с 13 по 17 октября, жители девяти районов Воронежской области столкнутся с временными отключениями электроэнергии. Работы носят плановый характер, и их график заранее опубликован на официальном сайте энергоснабжающей организации региона.
График отключений по районам:
Понедельник, 13 октября: С 9:00 до 17:00 без света останутся жители села Коршево (Бобровский район) и села Верхняя Хава.
Вторник, 14 октября: Отключения затронут Воробьевский район, где в селе Верхний Бык электроснабжение будет приостановлено с 8:00 до 17:00.
Среда, 15 октября: Работы продолжатся в ряде сел Воробьевского района: Никольское 1-е, Нижний Бык, Березовка, Воробьевка и других.
Четверг, 16 октября: В этот день запланированы работы в Каменке (Воробьевский район) с 13:00 до 16:00.
Пятница, 17 октября: Отключения одновременно затронут несколько районов. В Воробьевском районе вновь будет отключен свет в Верхнем Быке (с 13:00 до 17:00), а также в ряде других сел. Работы пройдут в Ольховатском, Петропавловском, Подгоренском, Репьевском, Терновском и Хохольском районах.
Помимо уже указанных, в список вошли десятки других сел, слобод, хуторов и поселков. Среди них — Копаная 1-я и Марьевка (Ольховатский район), Краснофлотское (Петропавловский район), Саприно и Сергеевка (Подгоренский район), Краснолипье (Репьевский район), Козловка (Терновский район) и Семидесятное (Хохольский район).
Энергетики напоминают, что плановые отключения необходимы для проведения ремонтных и профилактических работ, направленных на повышение надежности работы электросетей в преддверии осенне-зимнего периода. Жителям затронутых населенных пунктов рекомендуется заранее позаботиться о бесперебойной работе жизненно важных приборов и уточнить детальный график с указанием конкретных улиц на официальном сайте поставщика электроэнергии.