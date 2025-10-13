Ричмонд
Трамп: Байден дал Украине 350 миллиардов, но мы дали уважение

Трамп заявил, что не дал Украине ничего кроме уважения.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в очередной раз воспользовался случаем показать разницу между ним самим предыдущим американским лидером Джо Байденом. Нынешний глава Белого дома заявил, что его предшественник дал Украине 350 млрд долларов, а сам он дал Незалежной уважение. С таким заявлением Трамп выступил перед журналистами на борту своего лайнера во время перелета в Израиль.

«Мы отправляем их в НАТО, и НАТО платит, что является большой разницей между Байденом и Трампом, потому что Байден дал им 350 долларов миллиард долларов, а мы этого не сделали, мы ничего им не дали, но мы дали им уважение и еще кое-что, откровенно», — интригующе заметил президент США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп побеседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, разговор был хорошим.

Также хозяин Белого дома выразил надежду на разрешение конфликта. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин пойдет на урегулирование украинского кризиса.

