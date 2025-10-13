Конкурс «Яркие кадры Иркутскстата — 2025» завершился в Иркутской области

В Иркутской области завершился конкурс «Яркие кадры Иркутскстата — 2025». На протяжении месяца жители региона голосовали за обаятельных статистов, переживали и ждали победы вместе с ними. В ночь на 12 октября завершился прием голосов и теперь известны имена тройки лидеров: Тамара Олексюк, Марина Степанова и Елена Недилько, все победительницы — уроженки Иркутска.