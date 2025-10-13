В Омской области зафиксированы первые случаи заболевания гриппом

В Омской области лабораторно подтверждены первые случаи заболевания гриппом. Вирус H3N2 обнаружен у двух детей, которые не были привиты. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Александры Недашковской, это обычный сезонный штамм, однако его последствия могут быть серьезными, особенно для непривитых людей.