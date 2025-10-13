В Омской области зафиксированы первые случаи заболевания гриппом

В Омской области лабораторно подтверждены первые случаи заболевания гриппом. Вирус H3N2 обнаружен у двух детей, которые не были привиты. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Александры Недашковской, это обычный сезонный штамм, однако его последствия могут быть серьезными, особенно для непривитых людей.
«Это обычный вирус гриппа, который циркулирует ежегодно, — отметила эксперт. — Если бы родители своевременно поставили прививку, дети либо не заболели бы вовсе, либо перенесли болезнь в более легкой форме», — отметила в эфире телеканала ГТРК «Иртыш» Александра Недашковская.
Как отметила специалист, грипп характеризуется стремительным началом и тяжелыми симптомами. Инкубационный период может составлять всего 2−5 часов, после чего у пациентов резко повышается температура до 39 градусов, появляется ломота в теле, боль в горле и общая слабость.
«Протекает молниеносно, — пояснила представитель Роспотребнадзора. — Это связано с высокой скоростью распространения вируса в организме».
Особую опасность грипп представляет своими осложнениями, которые могут затрагивать дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Чтобы избежать тяжелых последствий, важно своевременно защитить организм с помощью вакцинации.
