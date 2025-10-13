Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломат Ильин рассказал, что стоит предпринять при попадании в рабство в Мьянме

Ильин отметил, что людям в рабстве нужно любым способом дать знать о своем местоположении.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин рассказал, что стоит предпринять россиянам в случае попадания в рабство в нелегальный колл-центр, находящийся на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом. Своими рекомендациями он поделился в интервью РИА Новости.

Как известно, у дипломата уже есть опыт в освобождении людей из подобных колл-центров в Мьянме. В этом году ему удалось оттуда вызволить четырех российских граждан.

«Необходимо как-то проявиться, как-то дать знать о себе, необходимо сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из колл-центра какой-то сигнал», — заявил Ильин, отметив, что ни у кого нет доступа к зданию.

По его словам, сигнал нужен для того, чтобы понять местоположение жертв. Ведь никто не знает, где прячутся эти колл-центры.

По его словам, чаще всего в посольство обращаются родственники россиян, которым удалось дозвониться и сообщить о своем пленении в колл-центре. Именно после этого начинаются попытки их освобождения.

При этом Ильин подчеркнул, что данные случаи довольно редки, поскольку обычно преступники отбирают у людей телефоны.

Ранее KP.RU писал, что в Мьянме участились случаи рабства в Мьянме. В стране появились мошеннические колл-центры, которые заманивают граждан со всего мира в ловушку под предлогом предоставления хорошей работы.