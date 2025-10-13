Дипломат Ильин рассказал, что стоит предпринять при попадании в рабство в Мьянме

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин рассказал, что стоит предпринять россиянам в случае попадания в рабство в нелегальный колл-центр, находящийся на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом. Своими рекомендациями он поделился в интервью РИА Новости.
Как известно, у дипломата уже есть опыт в освобождении людей из подобных колл-центров в Мьянме. В этом году ему удалось оттуда вызволить четырех российских граждан.
«Необходимо как-то проявиться, как-то дать знать о себе, необходимо сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из колл-центра какой-то сигнал», — заявил Ильин, отметив, что ни у кого нет доступа к зданию.
По его словам, сигнал нужен для того, чтобы понять местоположение жертв. Ведь никто не знает, где прячутся эти колл-центры.
По его словам, чаще всего в посольство обращаются родственники россиян, которым удалось дозвониться и сообщить о своем пленении в колл-центре. Именно после этого начинаются попытки их освобождения.
При этом Ильин подчеркнул, что данные случаи довольно редки, поскольку обычно преступники отбирают у людей телефоны.
Ранее KP.RU писал, что в Мьянме участились случаи рабства в Мьянме. В стране появились мошеннические колл-центры, которые заманивают граждан со всего мира в ловушку под предлогом предоставления хорошей работы.