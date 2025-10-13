В Калининграде переподключили к теплу около 500 многоквартирных домов

«На зеленых зонах и вдоль Фестивальной аллеи были оборудованы длинные глубокие траншеи. Монтажники работали на территории торгово-административных зданий, во дворах жилых домов, а также на общественных территориях, — напомнили в предприятии. — Сегодня о масштабных раскопках на территории напоминают лишь участки распланированного грунта, где уже всходит свежая газонная трава. На участках, где для проведения работ строители повредили плиточное или асфальтовое покрытие, выполнена работа по его восстановлению».