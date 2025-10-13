Новая рабочая неделя в Краснодаре началась с массовых отключений электроэнергии

Так, с 8:00 до 10:00 не будет электричества по адресам:



• Ул. Красных Партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5

• Ул. Северная, 712.



С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся улицы:



• Ул. Рашпилевская, 183, 183/1, 185, 187, 189/2

• Ул. Красных Партизан, 246, 248, 571

• Ул. Бабушкина, 295

• Ул. Красная, 13

• Ул. Евдокимовская, 71

• Ул. Агаджановой, 70

• Пер. Дорожный, 2/а, 10

• Ул. Почтовое отделение, 56

• Ул. Елизаветинская, 2

• Ул. Волховская, 2

• Ул. Ростовское шоссе, 25/4

• Ул. 16 Полевой участок, 11

• Ул. Ягодина, 7/1, 39/1, 50/2, 52, 63

• Ул. Холмская, 16

• Ул. Алуштинская, 1/б

• Ул. 2 Арбатская, 5

• Ул. Арбатская, 14

• Пр. Ломоносова, 16, 26

• Ул. Ломоносова, 29, 40

• Ул. Головатого, 553

• Ул. Северная, 465, 518, 522

• Ул. Корницкого, 34

• Ул. Обрывная, 129, 131

• Ул. Новая, 72

• Ул. Стасова, 2/2, 6/а, 8/1, 10, 21, 31/А, 145/А, 145/б, 145, 147

• 1 пр. Стасова, 2/1, 25

• 2 пр. Верхний, 12.



А с 15:00 до 17:00 электроэнергию отключат по адресам:



• Ул. Кубанонабережная, 146, 248

• Ул. Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1

• Ул. Кирова, 9.



С 13:00 до 17:00 по адресам:



• Ул. Воровского, 219, 221, 223/1

• Ул. Гагарина, 89, 89/1, 97, 99, 103

• И другие.