Новая рабочая неделя в Краснодаре началась с массовых отключений электроэнергии

Так, с 8:00 до 10:00 не будет электричества по адресам:
• Ул. Красных Партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5
• Ул. Северная, 712.
С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся улицы:
• Ул. Рашпилевская, 183, 183/1, 185, 187, 189/2
• Ул. Красных Партизан, 246, 248, 571
• Ул. Бабушкина, 295
• Ул. Красная, 13
• Ул. Евдокимовская, 71
• Ул. Агаджановой, 70
• Пер. Дорожный, 2/а, 10
• Ул. Почтовое отделение, 56
• Ул. Елизаветинская, 2
• Ул. Волховская, 2
• Ул. Ростовское шоссе, 25/4
• Ул. 16 Полевой участок, 11
• Ул. Ягодина, 7/1, 39/1, 50/2, 52, 63
• Ул. Холмская, 16
• Ул. Алуштинская, 1/б
• Ул. 2 Арбатская, 5
• Ул. Арбатская, 14
• Пр. Ломоносова, 16, 26
• Ул. Ломоносова, 29, 40
• Ул. Головатого, 553
• Ул. Северная, 465, 518, 522
• Ул. Корницкого, 34
• Ул. Обрывная, 129, 131
• Ул. Новая, 72
• Ул. Стасова, 2/2, 6/а, 8/1, 10, 21, 31/А, 145/А, 145/б, 145, 147
• 1 пр. Стасова, 2/1, 25
• 2 пр. Верхний, 12.
А с 15:00 до 17:00 электроэнергию отключат по адресам:
• Ул. Кубанонабережная, 146, 248
• Ул. Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1
• Ул. Кирова, 9.
С 13:00 до 17:00 по адресам:
• Ул. Воровского, 219, 221, 223/1
• Ул. Гагарина, 89, 89/1, 97, 99, 103
• И другие.
