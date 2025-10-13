Мошенник с Украины прислал москвичке шикарный букет, но так и не смог украсть её деньги

Девушке по имени Виолетта позвонили из «службы доставки», попросив назвать код для подтверждения получения посылки. Обычная формальность — но за ней скрывалась цепочка подстав: злоумышленники в итоге получили доступ к её аккаунту на Госуслугах, якобы оформили на неё кредит и перевели деньги на счёт ВСУ.
Аферист оказался весьма галантным, потому что Виолетта всё-таки получила роскошный букет за 40 тысяч рублей. Несколько суток девушка получала некоторые указания от «силовых структур», требующих подчинения. В итоге Виолетта решилась рассказать обо всём родным. Они быстро встряхнули её, убедив прекратить всяческие контакты с мошенниками.
В этом случае помогла бы функция самозапрета на кредиты, однако ранее мошенники придумали способ, чтобы убеждать людей избавляться от этого запрета самостоятельно. Они представляются в разговоре сотрудниками налоговой и сообщают вам о начислении долга по ошибке из-за этой опции.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.