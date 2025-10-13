Мошенник с Украины прислал москвичке шикарный букет, но так и не смог украсть её деньги

В этом случае помогла бы функция самозапрета на кредиты, однако ранее мошенники придумали способ, чтобы убеждать людей избавляться от этого запрета самостоятельно. Они представляются в разговоре сотрудниками налоговой и сообщают вам о начислении долга по ошибке из-за этой опции.