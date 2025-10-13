«Крепкие отношения»: Якубович прокомментировала предполагаемый роман с Красновым

Ведьма Ольга Якубович очень хорошо дружит с Артемом Красновым, который называет себя вампиром. Некоторые уверены в романтической связи между участниками «Битвы экстрасенсов». Якубович на своем YouTube-канале прокомментировала их взаимоотношения.
Она рассказала, что у них с мужем прекрасные отношения, поэтому все слухи об их разводе — неуместны.
— А что касается Артема, это любимый мой человек, но с точки зрения человека, не мужчины. Я считаю его очень красивым, талантливым, невероятно глубоким практиком. У нас бесконечное количество тем для разговоров. Мы регулярно встречаемся, с удовольствием проводим время, напиться друг друга не можем, — рассказала Якубович.
До этого Артем Краснов, который называет себя вампиром, впервые подробно объяснил, как им стал. По словам эзотерика, он прошел инициацию, в ходе которой к нему подселили сущность вампира.
Еще один участник шоу, Олег Шепс, ранее рассказал о готовности к серьезным отношениям и объяснил, почему порчи не существует.