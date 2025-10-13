«Крепкие отношения»: Якубович прокомментировала предполагаемый роман с Красновым

— А что касается Артема, это любимый мой человек, но с точки зрения человека, не мужчины. Я считаю его очень красивым, талантливым, невероятно глубоким практиком. У нас бесконечное количество тем для разговоров. Мы регулярно встречаемся, с удовольствием проводим время, напиться друг друга не можем, — рассказала Якубович.