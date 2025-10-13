Первый снег выпал в Москве накануне Покрова

Во вторник и среду, 14 и 15 октября, небо будет облачным, возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный со скоростью 3−8 м/с. Температура ночью составит 0…5°, а днём — 2…7°. В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за дождя с мокрым снегом.