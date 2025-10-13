Ричмонд
Портрет преступника представили в МВД Казахстана

Министр внутренних дел Ержан Саденов во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года рассказал, кто в Казахстане чаще всего совершает преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ержан Саденов отметил, что преступность — явление социальное и зависит от множества факторов — экономических, миграционных, культурных, демографических и других процессов.

Анализ показывает, что 80% преступников являются безработными, треть — ранее судимыми, 30% преступлений против личности совершается в опьянении.

заявил глава МВД

Его ответ дополнила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

Ежегодно порядка 60 тыс. лиц совершают уголовные правонарушения, из них 85% — мужчины, 15% — женщины. В 93,8%, или 56 788 человек, — это граждане Казахстана, 2,9%, или 1783 человек, — граждане СНГ и иностранцы. Чаще всего уголовные правонарушения совершают лица в возрасте от 21 до 39 лет. Таким образом, вырисовывается социальный портрет правонарушителя — это мужчина 20−40 лет, безработный (77%), без высшего образования (81%), в состоянии алкогольного опьянения (15%).

добавила она

По ее словам, государству необходимо направить усилия в сторону обеспечения качественного образования, создания рабочих мест, достойной оплаты труда.