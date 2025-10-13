Портрет преступника представили в МВД Казахстана

Ежегодно порядка 60 тыс. лиц совершают уголовные правонарушения, из них 85% — мужчины, 15% — женщины. В 93,8%, или 56 788 человек, — это граждане Казахстана, 2,9%, или 1783 человек, — граждане СНГ и иностранцы. Чаще всего уголовные правонарушения совершают лица в возрасте от 21 до 39 лет. Таким образом, вырисовывается социальный портрет правонарушителя — это мужчина 20−40 лет, безработный (77%), без высшего образования (81%), в состоянии алкогольного опьянения (15%).