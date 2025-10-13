Ричмонд
Бешенство выявили у лисы и собаки в Нижегородской области

Два случая бешенства зафиксированы в Нижегородской области. Опасное заболевание подтвердилось у лисы и собаки после лабораторных исследований, проведённых 9 октября в Областной ветеринарной лаборатории.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Так, очаги инфекции обнаружены в посёлке Петровский Воротынского округа и в селе Салганы Краснооктябрьского округа. На этих территориях уже начались противоэпизоотические мероприятия. Специалисты госветслужбы работают по утверждённым правилам, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса и ликвидировать очаги заражения. Владельцам домашних животных напоминают: если ваша собака или кошка укусила человека или другое животное, вы обязаны в течение 12 часов доставить питомца в ветеринарную организацию, подведомственную региональным властям. Там животное осмотрит ветеринарный врач, после чего его изолируют и будут наблюдать в течение 10 дней. Это обязательная мера, предусмотренная ветеринарными правилами, чтобы предотвратить возможное распространение бешенства.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в селе Теплово и деревне Загарино в Нижегородской области.