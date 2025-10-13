Ричмонд
Канцелярия Нетаньяху подтвердила освобождение первых семи заложников в Газе

В канцелярии премьера Израиля подтвердили сообщения об освобождении заложников.

Источник: Комсомольская правда

Первая группа заложников из сем человек освобождена 13 октября в секторе Газа. В скором времени израильские военные доставят их на территорию страны. Об этом заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Правительство Израиля приветствует возвращение похищенных на родную землю. Их семьи были уведомлены уполномоченными органами власти о том, что они присоединились к нашим силам в секторе Газа и вскоре отправятся на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

Освобожденными израильтянами оказались: Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Гай Гальбоа Далаль.

Ранее в городе Газа первую группу заложников передали представителям Международного комитета Красного Креста. Пока нет информации об их состоянии, им придется провести некоторое время в клинике, не исключено, что понадобиться помощь медиков.

Накануне официальный представитель кабмина Израиля Шош Бедросян заявил, что Израиль ожидает освобождения 20 заложников в рамках сделки по урегулированию в секторе Газа.

