Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве против офицера Минобороны

В Москве предотвращена попытка совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. По информации Федеральной службы безопасности, к подготовке нападения были причастны украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Срочная новость.

В Москве предотвращена попытка совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. По информации Федеральной службы безопасности, к подготовке нападения были причастны украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое граждан Российской Федерации, подозреваемых в содействии сокрытию следов готовившегося преступления, а также уроженец одной из стран Центральной Азии, который, как установлено, являлся непосредственным исполнителем террористического акта.

* «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.