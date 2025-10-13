ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве против офицера Минобороны

В Москве предотвращена попытка совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. По информации Федеральной службы безопасности, к подготовке нападения были причастны украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.