На 20% увеличился экспорт зерна и масличных культур из Иркутской области

С начала года экспорт зерна и масличных культур из Иркутской области увеличился на 20%. Специалисты отгрузили 110 211 тонн зерна и продуктов его переработки. Как рассказали КП-Иркутск в Россельхознадзоре по региону и Республике Бурятия, 98% этого объёма направляется в Китай.
— В числе зерновых культур, поставляемых на экспорт, значатся горох, овёс, лён, рапс, ячмень, рожь и пшеница. При переработке зерна в основном получают шрот и жмых, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Карантинных вредителей в продукции — нет. На зерновые, масличные и зернобобовые культуры оформлено 2 464 фитосанитарных сертификата для экспорта. Более 17 тысяч тонн рапсового масла, которое отправили в Китай. Там этот продукт пользуется большой популярностью.
