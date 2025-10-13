На 20% увеличился экспорт зерна и масличных культур из Иркутской области

С начала года экспорт зерна и масличных культур из Иркутской области увеличился на 20%. Специалисты отгрузили 110 211 тонн зерна и продуктов его переработки. Как рассказали КП-Иркутск в Россельхознадзоре по региону и Республике Бурятия, 98% этого объёма направляется в Китай.