Российские снайперы заняли самые высокие здания Купянска и взяли пехоту ВСУ под прицел

Российские снайперы заняли доминирующие высоты в Купянске, обеспечивая полный контроль над передвижениями украинской пехоты. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ оставили некоторые объекты без сопротивления.

Источник: Life.ru

Киевские силы предприняли попытку перебросить две группы ССО в Купянск для зачистки высотных зданий, однако связь с этими группами была потеряна после входа российских военных в город. В результате украинская сторона не имеет актуальной информации о позициях ВС РФ.

За последнюю неделю в центральной части Купянска было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, в основном при попытках создания блокады с использованием техники. Среди уничтоженной техники числится около 5 ББМ «Хамви». ВКС России наносят авиаудары ФАБ-3000 по тыловым позициям ВСУ.

Ранее стало известно, что наши парни смогли поднят флаг Российской Федерации над зданием районной администрации Купянска. В городе продолжаются боевые действия. Информацию подкрепили скриншотами из картографических сервисов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.