Разработано соединение для подавления клеток рака

Исследователи выяснили, что разработанное соединение обладает способностью подавлять рост семи линий клеток опухолей, в том числе рака шейки матки и карциномы шейки матки. Самую высокую активность в подавлении опухолевых клеток вещество показало против рака молочной железы. Эффект в 10 раз превосходил доксорубицин. «Указанные свойства позволяют предполагать возможность использования соединения в медицине в качестве фармацевтического препарата», — уточняется в патенте.