Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оставшийся без корпоративов Ургант собрался заработать миллионы под Новый год

Российский телеведущий, актер театра и кино Иван Ургант в преддверии Нового года анонсировал проведение концертов в Дубае и Лимасоле. За эти мероприятия он планирует заработать около 20 миллионов рублей. Об этом пишут российские СМИ.

Ургант проведет зарубежные концерты 27 и 29 декабря.

Российский телеведущий, актер театра и кино Иван Ургант в преддверии Нового года анонсировал проведение концертов в Дубае и Лимасоле. За эти мероприятия он планирует заработать около 20 миллионов рублей. Об этом пишут российские СМИ.

«Иван Ургант, анонсировавший концерты в Дубае и Лимасоле За одно шоу хочет получить не менее 10 млн рублей», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте издания «Абзац».

Данные расценки совпадают с гонорарами артиста на новогодних корпоративах в России. Концерты запланированы на 27 и 29 декабря, что позволит ему принять участие также в нескольких частных вечеринках в Москве. Традиционно шоумен намерен представить свою программу «Вечерний Ургант». Кроме того, на этих мероприятиях смогут заработать и его коллеги — Алла Михеева и Александр Гудков.

Ранее стало известно, что Минюст РФ не усматривает причин для внесения телеведущего Ивана Урганта в список иностранных агентов. Об этом заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Он пояснил, что решение о признании лица иноагентом принимается исключительно при наличии подтвержденных фактов нарушения законодательства, передает RT.