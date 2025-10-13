В тюрьмах Израиля 1966 заключённых сели в автобусы перед освобождением

Находящиеся в израильских тюрьмах 1966 палестинских заключённых заняли места в автобусах перед процедурой их освобождения, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника, который занимается операцией.
«Все 1966 палестинских заключённых, чье освобождение запланировано на понедельник, сели в автобусы в израильских тюрьмах», — отмечается в публикации.
Напомним, ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС поставили подписи под документом, который реализует первую часть плана по урегулированию в секторе Газа. В рамках договорённостей должны быть освобождены все заложники. Израильская сторона обязалась отвести войска к согласованной линии.
13 октября ХАМАС освободит 20 израильских заложников, которые находятся в плену около двух лет. Сообщалось, что представителям Международного комитета Красного Креста уже передали первую группу освобожденных узников, состоящую из семи человек.