Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В тюрьмах Израиля 1966 заключённых сели в автобусы перед освобождением

Отбывающих наказание палестинцев должны выпустить на свободу 13 октября в рамках сделки с ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Находящиеся в израильских тюрьмах 1966 палестинских заключённых заняли места в автобусах перед процедурой их освобождения, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника, который занимается операцией.

«Все 1966 палестинских заключённых, чье освобождение запланировано на понедельник, сели в автобусы в израильских тюрьмах», — отмечается в публикации.

Напомним, ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС поставили подписи под документом, который реализует первую часть плана по урегулированию в секторе Газа. В рамках договорённостей должны быть освобождены все заложники. Израильская сторона обязалась отвести войска к согласованной линии.

13 октября ХАМАС освободит 20 израильских заложников, которые находятся в плену около двух лет. Сообщалось, что представителям Международного комитета Красного Креста уже передали первую группу освобожденных узников, состоящую из семи человек.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше