Отключения газа запланировали в Воронеже и области в октябре

Помимо Воронежа подача ресурса на текущей рабочей неделе будет ограничена в Нововоронеже, Богучаре и поселках Калачеевского района. В основном, газа не будет в первой половине дня. Подробный список локаций, попадающих под ограничения, можно увидеть здесь.