Отключения газа запланировали в Воронеже и области в октябре

Отключения, в основном, затронут областной центр. Ограничения сегодня, 13 октября, коснутся проспекта Революции и улицы Кольцовской. Во вторник временные неудобства придется испытать жителям таких крупных улиц как Березовая Роща, Лизюкова, Ленинский и Московский проспекты, Мира, Урицкого, Куколкина, Южно-Моравская, Костромская, Комиссаржевская
В среду, 15 октября, без газа останутся дома на улицах Богдана Хмельницкого, Плехановской, Студенческой, в переулке Здоровья, Любы Шевцовой и других. В четверг и пятницу, 16 и 17 октября, отключения также затронут крупные районы города.
Помимо Воронежа подача ресурса на текущей рабочей неделе будет ограничена в Нововоронеже, Богучаре и поселках Калачеевского района. В основном, газа не будет в первой половине дня. Подробный список локаций, попадающих под ограничения, можно увидеть здесь.