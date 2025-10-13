Самарцам напомнили о штрафных санкциях за долгий прогрев двигателя

В Самаре местным жителям напомнили о возможном штрафе за длительный прогрев двигателя машин во дворах многоквартирных домов. Горожанам объяснили причину.
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, сумма штрафа за нарушение может варьироваться от 1500 до 3000 рублей. Если сотрудники правоохранительных органов зафиксируют длительный прогрев двигателя, они могут составить протокол.
Автомобилисты могут избежать штрафа, если припаркуют машину дальше от жилых домов. Кроме того, можно включить таймер на предварительный пуск. Напомним, о нарушении также могут сообщить жильцы ближайших домов.