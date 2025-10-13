СБУ сговорилась с ИГИЛ* для убийства офицера Минобороны и привезла в Москву мощную бомбу

«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. В результате реализованных мероприятий в Москве задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления», — уточнили в российской спецслужбе.