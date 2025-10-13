Продал недвижимость в РФ на почти миллиард рублей: что известно об актере Геннадии Хазанове

Геннадий Хазанов начал выступать на сцене, будучи студентом МИСИ: участвовал в художественной самодеятельности, был членом институтской команды Клуба веселых и находчивых. В 1969—1971 годах работал конферансье в оркестре Леонида Утесова. Позже Хазанов перешел в Москонцерт, где выступал как артист разговорного жанра. Мужчина получил известность в 1975 году после телевизионного показа миниатюры «Студент кулинарного техникума» (автор Аркадий Хайт). Через три года в Московском государственном театре эстрады был поставлен его первый сольный спектакль — «Мелочи жизни».