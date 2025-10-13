Продал недвижимость в РФ на почти миллиард рублей: что известно об актере Геннадии Хазанове

Хазанов продал недвижимость на сумму в 706 млн рублей.
В соцсетях распространилась информация о том, что заслуженный артист Геннадий Хазанов продал недвижимость на территории России на сумму, превышающую 700 миллионов рублей. 79-летний актер продал пять объектов недвижимости, расположенных в Москве и Московской области, выручив за них, согласно предварительным оценкам, порядка 706 миллионов рублей.
В перечень реализованных объектов, по данным источника, вошли квартиры в Москве на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича, а также квартира и кладовое помещение в поселке Сосны. Что известно о жизни Геннадия Хазанова — в материале URA.RU.
Юность артиста.
Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Его воспитанием занималась мать, Ираида Хазанова, работавшая инженером. В 1962 году, завершив обучение в школе, Хазанов предпринял попытку поступить в ведущие театральные вузы Москвы, однако не прошел конкурсный отбор. Впоследствии он стал студентом Московского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева (МИСИ; в настоящее время — Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), однако покинул учебное заведение после третьего курса.
В 1965 году Геннадий Хазанов был зачислен в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, которое с 1987 года носит имя М. Н. Румянцева (Карандаша). В 1969 году он окончил училище, обучаясь на курсе народной артистки РСФСР Надежды Слоновой.
Первые шаги в карьере и успех в качестве артиста.
Геннадий Хазанов начал выступать на сцене, будучи студентом МИСИ: участвовал в художественной самодеятельности, был членом институтской команды Клуба веселых и находчивых. В 1969—1971 годах работал конферансье в оркестре Леонида Утесова. Позже Хазанов перешел в Москонцерт, где выступал как артист разговорного жанра. Мужчина получил известность в 1975 году после телевизионного показа миниатюры «Студент кулинарного техникума» (автор Аркадий Хайт). Через три года в Московском государственном театре эстрады был поставлен его первый сольный спектакль — «Мелочи жизни».
С 1990-х годов Хазанов начал сниматься в киноФото: Pavel Kashaev / Global Look Press.
В дальнейшем Геннадий Хазанов выступал с пародиями, исполнял эстрадные монологи, написанные Аркадием Хайтом, Григорием Гориным, Семеном Альтовым, Лионом Измайловым и другими сатириками. В 1987 году стал художественным руководителем концертно-эстрадного коллектива «Моно» (впоследствии работал как Московский эстрадный театр «Моно», руководителем была Злата Эльбаум). С 1997 года Геннадий Хазанов является художественным руководителем Московского государственного театра эстрады. Озвучивал мультфильмы, наиболее известная работа в этой области — голос попугая Кеши в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). Он снялся в нескольких выпусках детского юмористического киножурнала «Ералаш».
С 1990-х годов Геннадий Хазанов перестал выступать на эстраде, начал сниматься в кино и участвовать в постановках драматических спектаклей. Исполнял роли в фильмах «Маленький гигант большого секса» (1992), «Тихие омуты» (2000), «Приказано уничтожить! Операция “Китайская шкатулка” (2009), сериале “Джуна” (2015) и другие. Среди ролей в театре: Аркадий Дергунов (“Игроки-XXI” по Николаю Гоголю), Франсуа (“Ужин с дураком” по произведению Франсиса Вебера), Сориано (“Город миллионеров”), Динкель (“Фальшивая нота” по произведению Дидье Карона).
С сентября 2018 года Геннадий Хазанов входит в актерскую труппу Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он также был ведущим телепрограммы «Семейный приговор» на телеканале ТВ-3 (2011). Также выступал в качестве члена жюри в проектах Первого канала «Один в один!» (2013), «Повтори!» (2013−2014), «Точь-в-точь» (2014−2016).
Почетные звания и должности.
В 1996—2006 годах являлся членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ. В 1991 году ему присвоили звание Народного артиста РСФСР. В 2012 году он был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира Путина. Также Хазанов является членом попечительского совета московского регбийного клуба «Динамо».
Продажа недвижимости и споры об отъезде из РФ.
Артист Геннадий Хазанов якобы продал в России пять объектов недвижимости в Москве и области общей стоимостью более 706 миллионов рублей. Помимо этого, он расстался с трехэтажным домом, хозяйственными постройками и земельным участком в селе Дубки. При этом в собственности артиста осталась квартира площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской, стоимость которой оценивается примерно в 21 миллион рублей, передает Life.ru.
Ранее, в августе 2023 года, в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что Геннадий Хазанов якобы покинул Россию в связи с началом украинского конфликта, отправившись в Латвию. Однако сам артист незамедлительно опроверг эти данные, пояснив, что его поездка в страну носила характер летнего отпуска. Там у него есть недвижимость.
«Я никуда не уезжал. Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — сказал Хазанов. Он также добавил, что не планирует покидать страну на постоянной основе и активно продолжает свою профессиональную деятельность на территории Российской Федерации.