Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Левобережье Омска открыли новую двухэтажную автостоянку

Большой гараж площадью более 2000 квадратных метров появился на улице Волгоградской.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на Левобережье ввели в эксплуатацию современную многоуровневую стоянку для автомобилей. Объект возведен на улице Волгоградской 32/2 и представляет собой здание переменной этажности — от одного до двух этажей. Общая площадь нового сооружения составляет около 2 160 квадратных метров.

Фасад стоянки выполнен в современном стиле с использованием серо-серебристой облицовки, что гармонично вписывает здание в городскую застройку. Застройщиком выступило ООО «Волгоградская», которое реализовало проект с учетом потребностей жителей района.

Новая автостоянка призвана решить проблему нехватки парковочных мест в густонаселенном районе Левобережья. Ранее мы писали, что молодая омичка нарушила ПДД, проехав на запрещающий сигнал у остановки «Госпиталь».