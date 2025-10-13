На Левобережье Омска открыли новую двухэтажную автостоянку

В Омске на Левобережье ввели в эксплуатацию современную многоуровневую стоянку для автомобилей. Объект возведен на улице Волгоградской 32/2 и представляет собой здание переменной этажности — от одного до двух этажей. Общая площадь нового сооружения составляет около 2 160 квадратных метров.