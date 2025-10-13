В Ростовской области за неделю потушили 67 пожаров

В Ростовской области пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю потушили 67 пожаров и смогли спасти одного человека. Об этом в региональном МЧС сообщили в понедельник, 13 октября.
Кроме тушения спасатели выезжали и на ликвидацию природных возгораний. За неделю зарегистрировано 10 случаев горения сухой растительности на площади почти 0,2 гектара.
Команды МЧС участвовали в ликвидации ДТП 30 раз. Сотрудники спасли шесть человек.
А на водных объектах зарегистрировано три происшествия, в которых погибли трое жителей области.
