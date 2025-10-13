Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за неделю потушили 67 пожаров

За неделю в Ростовской области спасли семь человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю потушили 67 пожаров и смогли спасти одного человека. Об этом в региональном МЧС сообщили в понедельник, 13 октября.

Кроме тушения спасатели выезжали и на ликвидацию природных возгораний. За неделю зарегистрировано 10 случаев горения сухой растительности на площади почти 0,2 гектара.

Команды МЧС участвовали в ликвидации ДТП 30 раз. Сотрудники спасли шесть человек.

А на водных объектах зарегистрировано три происшествия, в которых погибли трое жителей области.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!