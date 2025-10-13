Иудеи с вечера 13 октября отмечают Шмини Ацерет

Последователи иудаизма 22-го числа месяца тишрей отмечают Шмини Ацерет. Название праздника буквально переводится как «Восьмой — праздничное собрание». В 2025 году по григорианскому календарю он отмечается 13 октября.
Шмини Ацерет связан с Суккотом и отмечается на следующий день после его завершения, но, согласно традиции иудаизма, является отдельным праздником. Иудеи могут выйти из сукки (шалаша, в котором в Суккот стараются быть как можно чаще и дольше), хотя представители многих общин диаспоры проводят праздничную трапезу в ней.
Иудеи в Израиле и последователи реформистского иудаизма отмечают Шмини Ацерет одновременно с праздником Симхат Тора («Радость Торы»), в который иудеи завершают ежегодный цикл чтения Торы и сразу же начинают новый. В диаспоре Симхат Тора празднуют 23-го тишрея.
Еврейский календарь является лунно-солнечным, благодаря чему каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. Новые сутки по еврейскому календарю начинаются с вечера, а праздники могут соответствовать различным датам по григорианскому календарю в зависимости от года.
В 2023 году Шмини Ацерет, а в Израиле и Симхат Тора, отмечались 7 октября. В этот день бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и запустили по стране тысячи ракет. Количество жертв, в первую очередь гражданских, составило не менее 1 400 человек. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времён Холокоста. По еврейскому календарю с трагических событий в Шмини Ацерет пройдет два года.
