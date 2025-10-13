Иудеи с вечера 13 октября отмечают Шмини Ацерет

Еврейский календарь является лунно-солнечным, благодаря чему каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. Новые сутки по еврейскому календарю начинаются с вечера, а праздники могут соответствовать различным датам по григорианскому календарю в зависимости от года.